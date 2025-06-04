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Сафонов рассказал, по какому блюду скучает во Франции

Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов признался, что долго привыкал во Франции к другой еде.
Фото: сборная России
- Во Франции я долго привыкал к отсутствию привычной еды. Мне нравится тартар. Сейчас это там мое любимое блюдо. В России кухня совершенно другая. Скучаю по супам, куриному бульону. Приходилось рамен ходить есть.

Напомним, Матвей Сафонов перебрался во французский клуб "Пари Сен-Жермен" летом 2024 года. До этого голкипер защищал цвета "Краснодара".

В своем первом сезоне за "ПСЖ" голкипер сборной России провел 17 матчей во всех соревнованиях, пропустил 13 голов и 7 раз оставил ворота в неприкосновенности. Контракт вратаря с парижанами рассчитан до июня 2029 года.

Источник: "Чемпионат"

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