- Во Франции я долго привыкал к отсутствию привычной еды. Мне нравится тартар. Сейчас это там мое любимое блюдо. В России кухня совершенно другая. Скучаю по супам, куриному бульону. Приходилось рамен ходить есть.
Напомним, Матвей Сафонов перебрался во французский клуб "Пари Сен-Жермен" летом 2024 года. До этого голкипер защищал цвета "Краснодара".
В своем первом сезоне за "ПСЖ" голкипер сборной России провел 17 матчей во всех соревнованиях, пропустил 13 голов и 7 раз оставил ворота в неприкосновенности. Контракт вратаря с парижанами рассчитан до июня 2029 года.
Источник: "Чемпионат"
Сафонов рассказал, по какому блюду скучает во Франции
Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов признался, что долго привыкал во Франции к другой еде.
Фото: сборная России