"Сафонов должен работать и работать, чтобы стать основным вратарем "ПСЖ". Доннарумма на сегодня точно сильнее его, но это значит лишь то, что Матвею есть куда расти", – приводит слова Сёмина "Евро-Футбол.Ру".
Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в июне 2024 года. С тех пор российский голкипер в составе парижан принял участие в 17 официальных матчах, 7 раз отыграл "на ноль" и в 10 матчах всего пропустил 13 голов.
Основным вратарём "ПСЖ" считается итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма. У него на счету в сезоне-2024/25 41 появление на поле в официальных матчах, 13 "сухарей" и 39 голов, пропущенных в 28 матчах.
Сёмин: на сегодня Доннарумма точно сильнее Сафонова
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о выступлении за "ПСЖ" российского вратаря Матвея Сафонова.
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