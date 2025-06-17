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Семин: Сафонов в "ПСЖ" заслужил уважение одноклубников и болельщиков

Российский тренер Юрий Семин высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Матчи, которые ему дали, Сафонов провёл прекрасно и оставил о себе великолепную память. Был период, когда Доннарумма выглядел не очень. Сафонов вышел и сыграл. Заслужил уважение одноклубников и болельщиков", - цитирует Семина "Чемпионат".

Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В минувшем сезоне российский голкипер провел за парижан во всех турнирах 17 матчей, пропустил 13 голов и сохранил ворота "сухими" в 7 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего вратаря в 20 миллионов евро.

По итогам минувшего сезона российский голкипер в составе французского клуба стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА.

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