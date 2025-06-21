"Лет восемь назад у меня был маленький шанс возглавить "Нант", у меня был знакомый французский агент. Президенту клуба озвучили фамилию из России, на что он ответил: "Я всё понимаю, но меня не поймут, если тренер будет из России". То есть им неважно, главное, чтобы не из России. Вот поэтому мы не работает за рубежом, двойные стандарты", - приводит слова Ташуева Legalbet.
Сергей Ташуев занимается тренерской деятельностью с 1992 года. Более чем за 30 лет специалист успел побывать главным тренером таких команд, как "Краснодар", "Спартак-Нальчик", махачкалинский "Анжи", краснодарская "Кубань", солигорский "Шахтёр", воронежский "Факел", грозненский "Ахмат" и др.
66-летний тренер остается без команды с 28 мая, когда он подал в отставку с поста главного тренера чеченского клуба.
Ташуев заявил, что ему не дали возглавить французский "Нант" из-за двойных стандартов
Бывший главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев вспомнил случай, когда мог быть назначен наставником французского "Нанта".
Фото: РФК "Ахмат"