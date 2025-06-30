"В течение года Поль будет перенимать опыт у Александра и учиться. Головин в ближайший год точно будет выглядеть лучше Погба по всем статьям", — сказал Канчельскис "Чемпионату".
Погба был дисквалифицирован с февраля 2024 года из-за нарушения антидопинговых правил. Ранее француз играл за "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед". В составе сборной Франции полузащитник стал победителем чемпионата мира-2018 в России.
Канчельскис: Погба будет перенимать опыт у Головина в "Монако" и учиться
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о переходе Поля Погба в "Монако", где играет россиянин Александр Головин.
Фото: ФК "Монако"