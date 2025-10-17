Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
21:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
21:45
СтрасбургНе начат

Мусаев: приход Сафонова заставил Доннарумму провести лучший сезон в карьере, стать лучшим вратарем мира

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о переходе экс-вратаря "быков" Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: AFP
- Матвей понимал, куда он идет. И его приход, думаю, сподвиг Доннарумму к такому сезону – он увидел, что у него очень сильный конкурент. И вы видели, что 16-17 матчей Матвей провел – и это заставило Доннарумму провести свой лучший сезон в карьере, стать лучшим вратарем мира в этом сезоне. Когда Матвей шел в "ПСЖ", он был уверен, что может выиграть эту конкуренцию. Но, к сожалению, не получилось. Но 16-17 матчей – очень хороший результат, Матвей выиграл практически все.

Летом прошлого года Матвей Сафонов перешел из "Краснодара" в "Пари Сен-Жермен", подписав контракт с клубом до конца июня 2029 года. В свой первый сезон во Франции российский голкипер провел 17 матчей, включая Лигу чемпионов, и пропустил в них 13 голов, 7 раз оставив ворота в неприкосновенности.

Напомним, в минувшее летнее трансферное окно Джанлуиджи Доннарумма покинул "ПСЖ" и перебрался в "Манчестер Сити". В сентябре вратарь сборной Италии стал обладателем премии Льва Яшина, которая вручается лучшему голкиперу по итогам года.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится