- Матвей понимал, куда он идет. И его приход, думаю, сподвиг Доннарумму к такому сезону – он увидел, что у него очень сильный конкурент. И вы видели, что 16-17 матчей Матвей провел – и это заставило Доннарумму провести свой лучший сезон в карьере, стать лучшим вратарем мира в этом сезоне. Когда Матвей шел в "ПСЖ", он был уверен, что может выиграть эту конкуренцию. Но, к сожалению, не получилось. Но 16-17 матчей – очень хороший результат, Матвей выиграл практически все.
Летом прошлого года Матвей Сафонов перешел из "Краснодара" в "Пари Сен-Жермен", подписав контракт с клубом до конца июня 2029 года. В свой первый сезон во Франции российский голкипер провел 17 матчей, включая Лигу чемпионов, и пропустил в них 13 голов, 7 раз оставив ворота в неприкосновенности.
Напомним, в минувшее летнее трансферное окно Джанлуиджи Доннарумма покинул "ПСЖ" и перебрался в "Манчестер Сити". В сентябре вратарь сборной Италии стал обладателем премии Льва Яшина, которая вручается лучшему голкиперу по итогам года.
Источник: "РБ Спорт"
Мусаев: приход Сафонова заставил Доннарумму провести лучший сезон в карьере, стать лучшим вратарем мира
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о переходе экс-вратаря "быков" Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: AFP