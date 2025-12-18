Бубнов назвал команды, которые покинут РПЛ по итогам текущего сезона

"Сочи" вылетает, "Нижний Новгород" тоже. Суперкомпьютер ставит на прямой вылет "Оренбурга" и "Сочи"? А я ставлю на "Нижний" и "Сочи". А "Динамо" Махачкала с "Оренбургом" будут играть в переходных матчах", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".
После первого отрезка чемпионата России места в зоне стыков занимают махачкалинское "Динамо" (13-е место, 15 очков) и "Пари НН" (14-е место, 14 очков). В зоне вылета расположились "Оренбург" (15-е место, 12 очков) и "Сочи" (16-е место, 9 очков).
Чемпионат России вернется после зимнего перерыва в конце февраля 2026 года.
Футбольный эксперт Александр Бубнов выделил коллективы, которые с высокой долей вероятности покинут Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона 2025/2026.
