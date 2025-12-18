21 апреля 2009 года Аршавин, будучи игроком лондонского "Арсенала", забил четыре мяча в выездном матче с "Ливерпулем", и встреча закончилась вничью 4:4. 17 декабря 2025-го вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов отразил четыре подряд удара с пенальти в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка ФИФА с "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1).
"Не умаляю достоинств Андрея, его покер — выдающийся момент, но по вкладу в историю футбола достижение Сафонова круче, потому что он первый человек в истории, которому удалось сделать это на турнирах ФИФА.
Это действительно нетривиальное событие, он огромный молодец. Сафонов — настоящий герой спорта, который не боится. С таких людей надо пример брать. Через неудачи, пропущенные голы в сборной — это показывает, что Матвей не опускал руки", — передает слова Губерниева "Матч ТВ".
Этот сезон в качестве основного вратаря "ПСЖ" начал новичок команды Люка Шевалье. После того, как он получил травму, главный тренер парижан Луис Энрике стал выпускать Сафонова. На данный момент в сезоне 2025/2026 россиянин провел четыре матча (2 игры на ноль, 3 пропущенных мяча).
