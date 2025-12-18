Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Губерниев сравнил достижение Сафонова с покером Аршавина на "Энфилде"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил значимость серии пенальти, выигранной вратарем "ПСЖ" Матвеем Сафоновым, и покера Андрея Аршавина на "Энфилде".
Фото: Getty Images
21 апреля 2009 года Аршавин, будучи игроком лондонского "Арсенала", забил четыре мяча в выездном матче с "Ливерпулем", и встреча закончилась вничью 4:4. 17 декабря 2025-го вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов отразил четыре подряд удара с пенальти в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка ФИФА с "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1).

"Не умаляю достоинств Андрея, его покер — выдающийся момент, но по вкладу в историю футбола достижение Сафонова круче, потому что он первый человек в истории, которому удалось сделать это на турнирах ФИФА.

Это действительно нетривиальное событие, он огромный молодец. Сафонов — настоящий герой спорта, который не боится. С таких людей надо пример брать. Через неудачи, пропущенные голы в сборной — это показывает, что Матвей не опускал руки", — передает слова Губерниева "Матч ТВ".

Этот сезон в качестве основного вратаря "ПСЖ" начал новичок команды Люка Шевалье. После того, как он получил травму, главный тренер парижан Луис Энрике стал выпускать Сафонова. На данный момент в сезоне 2025/2026 россиянин провел четыре матча (2 игры на ноль, 3 пропущенных мяча).

