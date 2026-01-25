Матчи Скрыть

Эндрик забил три гола и принёс "Лиону" крупную победу над "Метцем"

В 19-м туре чемпионата Франции "Лион" устроил голевое шоу в гостях у "Метца".
Фото: Getty Images
Команда забила пять мячей и победила со счётом 5:2.

Главным героем встречи стал Эндрик, арендованный у "Реала": бразилец оформил хет-трик. Ещё по разу у "Лиона" отличились Рубен Клюйверт и Тайлер Мортон.

"Лион" набрал 36 очков и поднялся на четвёртую строчку в таблице Лиги 1. "Метц" остаётся на последней строчке в чемпионате - у команды 12 баллов.

