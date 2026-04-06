Головин привлек внимание клуба из Саудовской Аравии - источник

Российский полузащитник может продолжить карьеру в саудовском клубе.
Фото: ФК "Монако"
По данным источника, атакующий ползащитник "Монако" Александр Головин интересен "Аль-Иттихаду" из Саудовской Аравии.

Головин - воспитанник московского ЦСКА. Во Франции игрок сборной России выступает с лета 2018 года. Действующий контракт хавбека рассчитан до конца июня 2029 года. В текущем сезоне хавбек россиянин забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач в 31 матче за монегасков во всех турнирах.

Источник: Legalbet

