Мареска хочет пригласить в "Манчестер Сити" защитника "Челси" — источник

Итальянский тренер Энцо Мареска, который в скором времени возглавит английский "Манчестер Сити", уже начал формирование состава команды на следующий сезон.

Фото: Getty Images

Как сообщает Caught Offside, одним из первых новичков, которых Мареска хотел бы видеть в "Сити", является испанский левофланговый защитник Марк Кукурелья, знакомый ему по работе в "Челси".



Отмечается, что синие скептически относятся к возможности отпустить игрока в стан одного из своих главных соперников. Однако если сам Кукурелья будет настаивать на переходе, удержать его будет непросто.



Испанец выступает за "Челси" с 2022 года. В составе лондонской команды он провёл 163 матча, забил 9 мячей, отдал 13 результативных передач, а также выиграл два трофея — Лигу конференций УЕФА (2024/2025) и Клубный чемпионат мира (2025), оба — под руководством Марески.



Контракт Кукурельи с "Челси" рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 50 млн евро.

