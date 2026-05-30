УЕФА не разрешил "Комо" проводить матчи ЛЧ на своём стадионе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) постановил, что "Комо" не сможет проводить домашние матчи Лиги чемпионов сезона 2026/2027 на домашнем стадионе "Джузеппе Синигалья".

Фото: Getty Images

Напомним, что в сезоне-2025/26 "Комо" сенсационно финишировал на 4-м месте в итальянской Серии A и впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов УЕФА.



Арена "Джузеппе Синигалья" вмещает всего 13 602 зрителей, что не соответствует требованиям УЕФА касательно матчей главного еврокубкового турнира.



"Комо" предстоит искать другую арену, на которой клуб сможет проводить домашние матчи ЛЧ. СМИ сообщают, что этой ареной станет стадион "Мапеи", хозяином которого является клуб "Сассуоло". "Мапеи" вмещает 23 717 человек.

