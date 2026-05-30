Летелье заявил, что вынос мяча не является сильной стороной Сафонова

Бывший вратарь "Пари Сен-Жермен" Александр Летелье отметил наиболее слабую сторону в игре нынешнего голкипера парижан Матвея Сафонова.

Фото: SIPA

"При выносе мяча Сафонов не рискует. Думаю, он понимает, что это не его сильная сторона, но данная область нуждается в улучшении, учитывая требования Луиса Энрике. Иногда задаёшься вопросом, делает ли Сафонов это намеренно, но всё равно это эффективно, даже если подобное является недостатком.

С января этого года Сафонов является первым номером "ПСЖ".По тому, как Сафонов играет на выходе, можно сказать, что он смелый, потому что не боится рисковать. Когда вратарь знает, что это не его сильная сторона, то склонен оставаться на ленточке и ждать, что произойдёт, прежде чем использовать рефлексы", — передаёт слова Летелье RMC Sport.Всего в текущем сезоне Матвей Сафонов провёл за "ПСЖ" 26 матчей, в 12 из которых отыграл на ноль. В остальных 14 встречах россиянин пропустил 27 мячей.Сегодня, 30 мая, на "Пушкаш Арене" в Будапеште пройдёт финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором "ПСЖ" Сафонова сыграет с лондонским "Арсеналом". Начало — в 19:00 мск.