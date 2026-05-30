"Манчестер Сити" заинтересован в защитнике "Аталанты" — источник

Итальянский футбольный журналист и инсайдер Николо Скира сообщает, что английский "Манчестер Сити" обратил внимание на защитника "Аталанты" Марко Палестру.

Фото: Ansa

Сообщается, что переговоры по трансферу 21-летнего правого латераля уже идут. "Аталанта" запросила за своего воспитанника 70 млн евро. Первоначальное предложение "Ман Сити" составило 50 миллионов, но ожидается, что стороны сойдутся на компромиссе — 60 миллионах евро. Примечательно, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.



Сезон 2025/2026 Марко Палестра провёл в аренде в "Кальяри" (37 матчей, один забитый мяч, 4 голевые передачи). За взрослую команду "Аталанты" Палестра отыграл 16 встреч без результативных действий (2023–2025).

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Аталанта