Экс-вратарь "ПСЖ" считает, что Сафонову не хватает академической подкованности

Бывший голкипер "Пари Сен-Жермен" Александр Летелье поделился мнением о выступлениях за команду российского вратаря Матвея Сафонова.

У него свой стиль: не академический, но эффективный. Сафонов может не делать эффектных сейвов, но очень часто он занимает выгодную позицию, что делает его эффективным вратарём.

Летелье отметил, что стиль у россиянина есть, но он вряд ли может стать примером для молодого поколения голкиперов."Сафонов не так хорошо подкован академически. Вряд ли он станет примером для подражания для молодого вратаря с точки зрения академической игры.Он может не делать сейв руками, но удары летят прямо в него. Это значит, что Сафонов занимает выгодную позицию. Нужно совершить спасение головой, бедром, грудью — ему всё равно", — отметил Летелье в беседе с RMC Sport.С января этого года Матвей Сафонов является основным вратарём "ПСЖ". Сегодня, 30 мая, парижане сыграют с "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на "Пушкаш Арене" в Будапеште, начало — в 19:00 мск.