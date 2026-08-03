Нелепый пенальти имени Ву и ляп Шелии. «Спартак» добыл победу в Грозном в удивительном матче

Первый шок гости испытали уже в самом начале. Уже на 2-й минуте Кристофер Ву сделал всё, чтобы попасть в известнейший аккаунт «433», собирающий футбольные мемы и яркие моменты. Легионер «Спартака» решил, что Максименко покатил ему мяч, чтобы защитник ввёл его из пределов вратарской. В итоге Ву остановил мяч рукой, а арбитр назначил пенальти. К судье Фролову вряд ли тут могут быть претензии, сколько уже таких пенальти назначалось в футболе? Но сразу оговоримся, что в истории РПЛ подобного ещё не было.
Максименко пытался переубедить Фролова, но судья его слушать не стал. В итоге «Ахмат» получил право на 11-метровый удар, который спокойно реализовал Касинтура. Матч начался со счёта 1:0 в пользу хозяев.
К слову, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поддержал Фролова. Эксперт уверен, что произошедшее — вина Ву и Максименко.
Получив столь неожиданный гандикап «Ахмат» решил максимально закрыться. При этом грозненцы не забывали о контратаках, поэтому москвичам было совсем не просто. Гости подолгу владели мячом, но пространства на поле практически не было. Многочисленные попытки придумать какие-то замысловатые комбинации заканчивались ничем. Первый удар по воротам соперника «Спартак» нанёс в середине тайма. И то речь шла лишь о дальнем ударе, который был заблокирован.
После матча наставник «Ахмата» Станислав Черчесов сетовал на то, что «Спартак» толком ничего не создавал в этой игре, но сумел победить. И, действительно, красно-белые в этот вечер выжали максимум из своих моментов. В концовке первого тайма Ву реабилитировался за привоз пенальти. Защитник «Спартака» продавил соперника и после навеса отправил мяч в цель ударом головой.
Начало второго тайма едва не стало повторением первого. Теперь уже Максименко подарил мяч Самородову, организовав тому убойный момент. Но нападающий «Ахмата» попал в голкипера, хотя явно должен был наказывать соперника.
На этом подарки от гостей закончились. Более того, «Спартак» становился всё агрессивнее. Примерно через 10 минут после начала второго тайма гости создали момент для Солари, который пробил в перекладину. Далее уже Мартинс в том же эпизоде должен был добить мяч в пустые ворота, но промахнулся.
«Ахмату» становилось всё сложнее сдерживать соперника. К тому же, Карседо бросил в бой Манфреда Угальде, начавшего матч на скамейке запасных.
Один из ключевых моментов встречи произошёл на 70-й минуте. Касинтура попал локтем в лицо Зобнину, а арбитр после просмотра видеоповтора показал игроку «Ахмата» прямую красную карточку.
В меньшинстве «Ахмат» и вовсе перешёл на глухую оборону. «Спартак» атаковал, но толком не мог ничего придумать впереди. Казалось, что всё так и закончится ничьей. Но уже в компенсированное время Ндонг привёз ненужный штрафной, который исполнил Барко. Аргентинский полузащитник пробил в угол Шелии, голкипер «Ахмата» среагировал и отбил мяч, но прямо в свои ворота.
После матча Черчесов заявил, что не считает нужным как-то поддерживать Шелию. По словам наставника «Ахмата», голкипер грозненцев «и так всё знает сам».
В итоге матч закончился победой хозяев. Получился такой театр абсурда, в котором чуть больше преуспел «Спартак». Нет, москвичи не были лучше соперника, но грозненцы допустили больше ошибок, за что и поплатились. «Спартак» набрал максимум очков в стартовых турах. Но игра красно-белых в Грозном оставляет немало вопросов.