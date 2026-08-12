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Шалимов удивился назначению Хави в сборную Нидерландов

Экс-футболист сборной России Игорь Шалимов назвал неожиданным решение доверить национальную команду Нидерландов испанцу Хави.
Фото: AFP
По мнению Шалимова, назначение Хави может стать серьезным экспериментом для сборной Нидерландов.

"Мне казалось, что в сборной Нидерландов традиционно работают местные тренеры, прошедшие голландские академии и национальный чемпионат Нидерландов с его самобытной манерой игры, которая прививается в сборной. В Испании играют намного компактнее, короче и интенсивнее, нежели в Нидерландах. Это интересный эксперимент, но для меня это очень неожиданное решение", — сказал Шалимов.

Хави заключил контракт со сборной Нидерландов до чемпионата мира 2030 года. Ранее 46-летний специалист возглавлял "Барселону", с которой становился чемпионом Испании и выигрывал Суперкубок страны.

Источник: "Матч ТВ"

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