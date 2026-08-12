Шалимов удивился назначению Хави в сборную Нидерландов

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"Мне казалось, что в сборной Нидерландов традиционно работают местные тренеры, прошедшие голландские академии и национальный чемпионат Нидерландов с его самобытной манерой игры, которая прививается в сборной. В Испании играют намного компактнее, короче и интенсивнее, нежели в Нидерландах. Это интересный эксперимент, но для меня это очень неожиданное решение", — сказал Шалимов.