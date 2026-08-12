"Только если приставят пистолет". Слуцкий год назад зарекался работать в Медиалиге

"Я могу появиться в МФЛ, если будет какая-то амбассадорская история, чтобы я просто пришел, пошутил, постоял на бровке. Но именно тренером… Если только всех моих родственников возьмут в заложники, приставят пистолет к голове", — говорил Слуцкий.
Тогда тренер в шутку добавил, что даже при таком сценарии согласился бы далеко не сразу.
Последним профессиональным клубом Слуцкого был "Шанхай Шэньхуа", который он возглавлял с января 2024 года по август 2026-го. Под его руководством команда дважды завоевала Суперкубок Китая.
Источник: YouTube-канал "Коммент шоу"