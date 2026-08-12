"Только если приставят пистолет". Слуцкий год назад зарекался работать в Медиалиге

Фото: ФК "Зенит"

"Я могу появиться в МФЛ, если будет какая-то амбассадорская история, чтобы я просто пришел, пошутил, постоял на бровке. Но именно тренером… Если только всех моих родственников возьмут в заложники, приставят пистолет к голове", — говорил Слуцкий.

Назначение Слуцкого главным тренером сборной медиафутбола России было объявлено 10 августа. На этом фоне внимание привлекло интервью специалиста годичной давности, в котором он категорически отвергал возможность полноценной работы в Медиалиге.Тогда тренер в шутку добавил, что даже при таком сценарии согласился бы далеко не сразу.Последним профессиональным клубом Слуцкого был "Шанхай Шэньхуа", который он возглавлял с января 2024 года по август 2026-го. Под его руководством команда дважды завоевала Суперкубок Китая.Источник: YouTube-канал "Коммент шоу"