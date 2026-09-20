Таранов - о Дзюбе: Артём всем всё уже доказал и показал

Иван Таранов считает, что Артём Дзюба способен помочь одному из клубов нижней части таблицы РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
В качестве возможного варианта для продолжения карьеры нападающего бывший защитник ЦСКА выделил "Факел".

- Не считаю, что Дзюба мог бы усилить ЦСКА сейчас. Всё-таки со стороны "армейцев" ставка должна больше делаться на молодых ребят, которые будут стремиться и доказывать свою состоятельность. Артём Дзюба уже всем всё доказал и показал.

В "Факеле" он бы пригодился. В команде есть хорошая игра, но нет забитых мячей. Поэтому, на мой взгляд, тот же Дзюба смог бы подтянуть игру линии атаки, - приводит слова Таранова "Советский спорт".

Сейчас 38-летний форвард остаётся без команды. Его последним клубом был "Акрон", который Дзюба покинул после завершения контракта. Статус свободного агента футболист получил 1 июля 2026 года.

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