Таранов - о Дзюбе: Артём всем всё уже доказал и показал

- Не считаю, что Дзюба мог бы усилить ЦСКА сейчас. Всё-таки со стороны "армейцев" ставка должна больше делаться на молодых ребят, которые будут стремиться и доказывать свою состоятельность. Артём Дзюба уже всем всё доказал и показал.
В "Факеле" он бы пригодился. В команде есть хорошая игра, но нет забитых мячей. Поэтому, на мой взгляд, тот же Дзюба смог бы подтянуть игру линии атаки, - приводит слова Таранова "Советский спорт".
Сейчас 38-летний форвард остаётся без команды. Его последним клубом был "Акрон", который Дзюба покинул после завершения контракта. Статус свободного агента футболист получил 1 июля 2026 года.