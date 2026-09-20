Стало известно, какой клуб АПЛ хотел подписать Роналду в 2022 году - источник

Криштиану Роналду мог оказаться в "Челси" летом 2022 года, когда португалец выступал за "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images
По данным Mundo Deportivo, идею приглашения форварда поддерживал Тодд Боули. Американский бизнесмен обсуждал возможную сделку с агентом Роналду Жорже Мендешем и хотел привезти футболиста в Лондон.

Решающей стала позиция Тухеля. Немецкий специалист несколько раз выступил против подписания нападающего, после чего "Челси" отказался от трансфера.

Сейчас 41-летний Роналду играет за саудовский "Аль-Наср".

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