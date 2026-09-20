Экс-игрок сборной России получил 374 штрафа за нарушения ПДД за девять месяцев - источник

Бывший футболист " Локомотива " Дмитрий Тарасов за девять месяцев 2026 года накопил штрафы за нарушения ПДД почти на 450 тысяч рублей.

Фото: РФС

Как информирует телеграм-канал "Mash на спорте", на автомобиле LiXiang Li7, которым пользуется экс-полузащитник, за этот период зафиксировали 374 нарушения. Среди наиболее частых - превышение скорости, неоплаченная парковка и выезд на полосу общественного транспорта. Отдельно отмечается 1 сентября: за этот день Тарасов нарушил правила восемь раз.



Часть начисленных штрафов уже оплачена. Сейчас за бывшим игроком числятся ещё 175 неоплаченных постановлений примерно на 160 тысяч рублей.



Профессиональную карьеру Тарасов закончил в 2021 году.