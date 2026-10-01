Головин рассказал, сколько стоит его игровой компьютер: около 800 тысяч

При этом летом Головин собрал еще один компьютер, который находится в Москве. По словам полузащитника, для него он выбирал самые современные комплектующие.
"Там было всё самое-самое прямо последнее. И он просто стоит", — рассказал Головин.
Футболист также раскрыл примерную стоимость такой сборки.
"Где-то тысяч 700. Около того. Типа около 800 с чем-то, 720, около того. Ну, наверное, сейчас так стоит, если самое всё топовое ставить, такая цена примерно и получится", — добавил Головин.
Источник: YouTube-канал "Трибуна"