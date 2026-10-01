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Головин рассказал, сколько стоит его игровой компьютер: около 800 тысяч

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин рассказал, что стоимость его мощного компьютера составляет порядка 700-800 тысяч рублей.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
Головин, который неоднократно говорил об увлечении компьютерными играми, признался, что задумывается об обновлении одного из своих компьютеров. Нынешнему устройству футболиста уже около трех лет, и в последнее время его работа перестала устраивать игрока.

При этом летом Головин собрал еще один компьютер, который находится в Москве. По словам полузащитника, для него он выбирал самые современные комплектующие.

"Там было всё самое-самое прямо последнее. И он просто стоит", — рассказал Головин.

Футболист также раскрыл примерную стоимость такой сборки.

"Где-то тысяч 700. Около того. Типа около 800 с чем-то, 720, около того. Ну, наверное, сейчас так стоит, если самое всё топовое ставить, такая цена примерно и получится", — добавил Головин.

Источник: YouTube-канал "Трибуна"

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