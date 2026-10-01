Головин рассказал, сколько стоит его игровой компьютер: около 800 тысяч

Фото: телеграм-канал сборной России по футболу

"Где-то тысяч 700. Около того. Типа около 800 с чем-то, 720, около того. Ну, наверное, сейчас так стоит, если самое всё топовое ставить, такая цена примерно и получится", — добавил Головин.

Головин, который неоднократно говорил об увлечении компьютерными играми, признался, что задумывается об обновлении одного из своих компьютеров. Нынешнему устройству футболиста уже около трех лет, и в последнее время его работа перестала устраивать игрока.При этом летом Головин собрал еще один компьютер, который находится в Москве. По словам полузащитника, для него он выбирал самые современные комплектующие."Там было всё самое-самое прямо последнее. И он просто стоит", — рассказал Головин.Футболист также раскрыл примерную стоимость такой сборки.Источник: YouTube-канал "Трибуна"