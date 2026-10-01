Трансфер Батракова в "Галатасарай" едва не сорвался из-за неожиданного требования "Локомотива"

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"В тот момент не очень корректно руководитель "Локомотива" поступил. В первую очередь, по отношению ко всем участникам сделки, когда решил в одностороннем порядке изменить условия перехода", — заявил агент.