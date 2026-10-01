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Трансфер Батракова в "Галатасарай" едва не сорвался из-за неожиданного требования "Локомотива"

Агент Алексей Батракова Владимир Кузьмичев рассказал, что "Локомотив" в последний момент попытался изменить уже согласованные условия перехода футболиста в "Галатасарай".
Фото: Ahmad Mora / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
По словам Кузьмичева, клубы успели договориться по всем основным пунктам трансфера и приступили к обмену документами. Однако на этой стадии руководство "Локомотива" решило пересмотреть одно из условий сделки.

"В тот момент не очень корректно руководитель "Локомотива" поступил. В первую очередь, по отношению ко всем участникам сделки, когда решил в одностороннем порядке изменить условия перехода", — заявил агент.

Речь шла о проценте, который московский клуб должен был получить от последующей продажи Батракова. Изначально стороны согласовали 10%, но затем "Локомотив" потребовал увеличить долю.

"Изначально 10%, да. И в последний момент в одностороннем порядке прозвучала цифра 15%", — рассказал Кузьмичев.

По его словам, представителей "Галатасарая" особенно смутило то, что условия изменились уже после достижения договоренностей. В итоге сторонам удалось урегулировать ситуацию, и Батраков минувшим летом перешел в стамбульский клуб.

Источник: "VK ПРО СПОРТ"

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