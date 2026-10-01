Трансфер Батракова в "Галатасарай" едва не сорвался из-за неожиданного требования "Локомотива"

"В тот момент не очень корректно руководитель "Локомотива" поступил. В первую очередь, по отношению ко всем участникам сделки, когда решил в одностороннем порядке изменить условия перехода", — заявил агент.
Речь шла о проценте, который московский клуб должен был получить от последующей продажи Батракова. Изначально стороны согласовали 10%, но затем "Локомотив" потребовал увеличить долю.
"Изначально 10%, да. И в последний момент в одностороннем порядке прозвучала цифра 15%", — рассказал Кузьмичев.
По его словам, представителей "Галатасарая" особенно смутило то, что условия изменились уже после достижения договоренностей. В итоге сторонам удалось урегулировать ситуацию, и Батраков минувшим летом перешел в стамбульский клуб.
Источник: "VK ПРО СПОРТ"