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В "Факеле" ответили, готовы ли пригласить Дзюбу в команду зимой

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов рассказал, готов ли клуб пригласить Артема Дзюбу зимой.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Пименова, в клубе открыты к переговорам.

- Были ли переговоры с Дзюбой? Какой смысл вести переговоры? Он даже не смотрит в эту сторону. Все четко дал понять, что борьба за выживание в РПЛ ему неинтересна.
Готовы ли пригласить его в команду зимой? Мы открыты к переговорам, - приводит слова Пименова "Спорт день за днем".

Напомним, что Артем Дзюба по окончании прошлого сезона покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента - он выступал за волжан с сентября 2024 года. На данный момент форвард находится без команды. Ранее он заявлял, что не хочет переходить в команду, которая борется за выживание, а также отметил, что хотел бы завершить карьеру в "Спартаке".

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата России. Ранее нападающий выступал за петербургский "Зенит", московские "Спартак" и "Локомотив", а также за ряд других российских клубов.

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