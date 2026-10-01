В "Факеле" ответили, готовы ли пригласить Дзюбу в команду зимой

- Были ли переговоры с Дзюбой? Какой смысл вести переговоры? Он даже не смотрит в эту сторону. Все четко дал понять, что борьба за выживание в РПЛ ему неинтересна.
Готовы ли пригласить его в команду зимой? Мы открыты к переговорам, - приводит слова Пименова "Спорт день за днем".
Напомним, что Артем Дзюба по окончании прошлого сезона покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента - он выступал за волжан с сентября 2024 года. На данный момент форвард находится без команды. Ранее он заявлял, что не хочет переходить в команду, которая борется за выживание, а также отметил, что хотел бы завершить карьеру в "Спартаке".
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата России. Ранее нападающий выступал за петербургский "Зенит", московские "Спартак" и "Локомотив", а также за ряд других российских клубов.