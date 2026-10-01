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Мостовой встал на защиту Роналду после скандала в сборной: я бы вообще запретил Португалии играть

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поддержал Криштиану Роналду на фоне конфликта в национальной команде и заявил, что к португальцу должны относиться с максимальным уважением.
Фото: NurPhoto / Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru
Мостовой считает, что статус и достижения Роналду не позволяют относиться к нему как к обычному футболисту. По его словам, даже в случае разногласий тренерский штаб должен искать компромисс с многолетним лидером сборной.

"Роналду все правильно делает, человек вывел эту Португалию… Без него она вообще ничего не выигрывала. Всегда можно найти компромисс. Я всегда буду на стороне легенд, которые футболу жизнь отдали", — заявил Мостовой.

Экс-футболист также резко высказался о возможном негативном отношении к 41-летнему нападающему.

"Никто никогда в жизни его не выгонит. Ни у кого рот не откроется, чтобы сказать плохое слово в сторону Роналду. Я вообще тогда запретил бы сборной Португалии играть. Если надо, то он сделает и прощальный матч, и что захочет", — добавил Мостовой.

По мнению экс-игрока сборной России, Роналду вместе с Лионелем Месси оставили настолько значительный след в истории футбола, что их достижения еще долго будут ориентиром для следующих поколений.

"Он с Месси за 15 лет побил все рекорды на много-много лет вперед. Это как в свое время были Пеле и Марадона", — заключил Мостовой.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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