Мостовой встал на защиту Роналду после скандала в сборной: я бы вообще запретил Португалии играть

Фото: NurPhoto / Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru

"Никто никогда в жизни его не выгонит. Ни у кого рот не откроется, чтобы сказать плохое слово в сторону Роналду. Я вообще тогда запретил бы сборной Португалии играть. Если надо, то он сделает и прощальный матч, и что захочет", — добавил Мостовой.