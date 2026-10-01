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Мостовой встал на защиту Роналду после скандала в сборной: я бы вообще запретил Португалии играть
Сегодня, 14:31
Бывший футболист
сборной России
Александр Мостовой поддержал
Криштиану Роналду
на фоне конфликта в национальной команде и заявил, что к португальцу должны относиться с максимальным уважением.
Фото: NurPhoto / Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru
Мостовой считает, что статус и достижения Роналду не позволяют относиться к нему как к обычному футболисту. По его словам, даже в случае разногласий тренерский штаб должен искать компромисс с многолетним лидером сборной.
"Роналду все правильно делает, человек вывел эту Португалию… Без него она вообще ничего не выигрывала. Всегда можно найти компромисс. Я всегда буду на стороне легенд, которые футболу жизнь отдали", — заявил Мостовой.
Экс-футболист также резко высказался о возможном негативном отношении к 41-летнему нападающему.
"Никто никогда в жизни его не выгонит. Ни у кого рот не откроется, чтобы сказать плохое слово в сторону Роналду. Я вообще тогда запретил бы сборной Португалии играть. Если надо, то он сделает и прощальный матч, и что захочет", — добавил Мостовой.
По мнению экс-игрока
сборной России
, Роналду вместе с Лионелем Месси оставили настолько значительный след в истории футбола, что их достижения еще долго будут ориентиром для следующих поколений.
"Он с Месси за 15 лет побил все рекорды на много-много лет вперед. Это как в свое время были Пеле и Марадона", — заключил Мостовой.
Источник:
"Евро-Футбол.Ру"
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Криштиану Роналду
Александр Мостовой
Сборная Португалии
Опубликовал:
Даниил Наволочный
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