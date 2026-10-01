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Стало известно, почему Ульянов покинул "Локомотив" - источник

Стала известна причина, по которой Дмитрий Ульянов ушел из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, Дмитрий Ульянов покинул пост спортивного директора "Локомотива" из-за разногласий с генеральным директором Борисом Ротенбергом. Отмечается, что они не сработались еще четыре года назад, когда Ротенберг возглавил молодежный департамент клуба.

Дмитрий Ульянов занимал пост спортивного директора московского "Локомотива" с ноября 2022 года по сентябрь текущего года, ранее он работал в подмосковных "Химках" и молодежных сборных России. В октябре специалисту исполнится 56 лет.

После девяти сыгранных туров столичная команда занимает 14 место в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками. В десятом туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет с воронежским "Факелом".

Источник: "Чемпионат".

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