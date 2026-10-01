По информации источника, Дмитрий Ульянов покинул пост спортивного директора "Локомотива" из-за разногласий с генеральным директором Борисом Ротенбергом. Отмечается, что они не сработались еще четыре года назад, когда Ротенберг возглавил молодежный департамент клуба.
Дмитрий Ульянов занимал пост спортивного директора московского "Локомотива" с ноября 2022 года по сентябрь текущего года, ранее он работал в подмосковных "Химках" и молодежных сборных России. В октябре специалисту исполнится 56 лет.
После девяти сыгранных туров столичная команда занимает 14 место в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками. В десятом туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет с воронежским "Факелом".
Источник: "Чемпионат".
Стало известно, почему Ульянов покинул "Локомотив" - источник
Стала известна причина, по которой Дмитрий Ульянов ушел из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"