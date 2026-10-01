Сычев - о возвращении России на международную арену: показали бы очень достойный уровень

"Мы видим, что на фоне сборной Ирана, которая играла на чемпионате мира достаточно успешно, наша команда смотрится достойно, думаю, что счет был по игре. Временами очень нравилось — и самоотдача, и командные взаимодействия", — заявил Сычев.
По мнению бывшего футболиста, команда Валерия Карпина готова к возвращению на международную арену.
"Пусти нас сейчас в официальные матчи, мы показали бы очень достойный уровень", — подчеркнул Сычев.
29 сентября сборная России победила Иран со счетом 2:0. В рамках нынешней международной паузы россиянам также предстоит провести встречи с Намибией и Нигерией.
Источник: ТАСС