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Сычев - о возвращении России на международную арену: показали бы очень достойный уровень

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев считает, что национальная команда уже сейчас способна достойно выступать в официальных международных матчах.
Фото: РИА Новости
Сычев отметил, что российские болельщики соскучились по официальным турнирам с участием национальной команды. В качестве показателя нынешнего уровня сборной он привел победный матч с Ираном.

"Мы видим, что на фоне сборной Ирана, которая играла на чемпионате мира достаточно успешно, наша команда смотрится достойно, думаю, что счет был по игре. Временами очень нравилось — и самоотдача, и командные взаимодействия", — заявил Сычев.

По мнению бывшего футболиста, команда Валерия Карпина готова к возвращению на международную арену.

"Пусти нас сейчас в официальные матчи, мы показали бы очень достойный уровень", — подчеркнул Сычев.

29 сентября сборная России победила Иран со счетом 2:0. В рамках нынешней международной паузы россиянам также предстоит провести встречи с Намибией и Нигерией.

Источник: ТАСС

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