Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Израиль
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
НорвегияНе начат
Дания
21:45
ПортугалияНе начат
Мальта
21:45
ГибралтарНе начат
Ирландия
21:45
АвстрияНе начат
Германия
21:45
СербияНе начат
Греция
21:45
НидерландыНе начат

Кисляк объяснил успех самого молодого состава РПЛ: можно только поблагодарить ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что в команде уже сформировался основной костяк, несмотря на большое количество молодых футболистов.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Кисляк отметил доверие клуба и главного тренера Дмитрия Игдисамова к молодым игрокам. В нынешнем сезоне армейцы имеют самый низкий средний возраст состава среди всех команд РПЛ.

"У нас много молодых ребят в составе, и за это можно только поблагодарить ЦСКА и Дмитрия Игоревича, которые доверяют молодым", — заявил Кисляк.

По словам полузащитника, команда уже обрела стабильную основу, хотя изменения в составе продолжаются из-за появления новых футболистов и травм.

"Сейчас у нас уже сформировался костяк команды, но где-то, конечно, еще добавляются игроки, где-то травмы. Но основной костяк сформирован.
Дмитрий Игоревич уже полностью влился, конечно", — добавил футболист.

После девяти туров ЦСКА набрал 19 очков и занимает четвертое место в РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на два балла.

Источник: РИА Новости

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится