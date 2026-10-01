Кисляк объяснил успех самого молодого состава РПЛ: можно только поблагодарить ЦСКА

"У нас много молодых ребят в составе, и за это можно только поблагодарить ЦСКА и Дмитрия Игоревича, которые доверяют молодым", — заявил Кисляк.
По словам полузащитника, команда уже обрела стабильную основу, хотя изменения в составе продолжаются из-за появления новых футболистов и травм.
"Сейчас у нас уже сформировался костяк команды, но где-то, конечно, еще добавляются игроки, где-то травмы. Но основной костяк сформирован.
Дмитрий Игоревич уже полностью влился, конечно", — добавил футболист.
После девяти туров ЦСКА набрал 19 очков и занимает четвертое место в РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на два балла.
Источник: РИА Новости