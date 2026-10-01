Батраков назвал цель на сезон в "Галатасарае"

Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков назвал цель на сезон.

Фото: Global Look Press

- Не люблю загадывать или прогнозировать. Какие-то мысли есть, но сейчас мне надо закрепиться в стартовом составе, приносить пользу команде, радовать болельщиков, выигрывать трофеи.