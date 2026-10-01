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Батраков назвал цель на сезон в "Галатасарае"

Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков назвал цель на сезон.
Фото: Global Look Press
По словам Батракова, он не любит загадывать - ему хочется закрепиться в основе и приносить пользу команде.

- Не люблю загадывать или прогнозировать. Какие-то мысли есть, но сейчас мне надо закрепиться в стартовом составе, приносить пользу команде, радовать болельщиков, выигрывать трофеи.

Хочется еще как можно дальше пройти в Лиге чемпионов, - приводит слова Батракова "СЭ".

Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего он провел за новый клуб во всех турнирах пять матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Полузащитник вызван в сборную России на текущие сборы - он вышел на поле в игре с Ираном и отметился голевой передачей.

После шести сыгранных туров "Галатасарай" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции с 13 набранными очками в своем активе.

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