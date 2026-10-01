Батраков назвал цель на сезон в "Галатасарае"

- Не люблю загадывать или прогнозировать. Какие-то мысли есть, но сейчас мне надо закрепиться в стартовом составе, приносить пользу команде, радовать болельщиков, выигрывать трофеи.
Хочется еще как можно дальше пройти в Лиге чемпионов, - приводит слова Батракова "СЭ".
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего он провел за новый клуб во всех турнирах пять матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Полузащитник вызван в сборную России на текущие сборы - он вышел на поле в игре с Ираном и отметился голевой передачей.
После шести сыгранных туров "Галатасарай" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции с 13 набранными очками в своем активе.