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Слуцкий отказался возглавить "Локомотив" - источник

Леонид Слуцкий отказался от работы в "Локомотиве".
Фото: Global Look Press
По информации источника, генеральный директор Борис Ротенберг предлагал Леониду Слуцкому несколько недель назад возглавить "Локомотив" - специалист отказался от этого предложения.

Напомним, что ранее Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера китайского "Шанхай Шэньхуа" - под его руководством клуб дважды завоевывал Суперкубок страны и становился серебряным призером чемпионата Китая.

Ранее в "Локомотиве" выразили доверие Михаилу Галактионову. После девяти сыгранных туров красно-зеленые занимают 14 место в турнирной таблице РПЛ с 7 набранными очками.

Источник: "Чемпионат".

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