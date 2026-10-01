По информации источника, генеральный директор Борис Ротенберг предлагал Леониду Слуцкому несколько недель назад возглавить "Локомотив" - специалист отказался от этого предложения.
Напомним, что ранее Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера китайского "Шанхай Шэньхуа" - под его руководством клуб дважды завоевывал Суперкубок страны и становился серебряным призером чемпионата Китая.
Ранее в "Локомотиве" выразили доверие Михаилу Галактионову. После девяти сыгранных туров красно-зеленые занимают 14 место в турнирной таблице РПЛ с 7 набранными очками.
Источник: "Чемпионат".
Слуцкий отказался возглавить "Локомотив" - источник
Леонид Слуцкий отказался от работы в "Локомотиве".
Фото: Global Look Press