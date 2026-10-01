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Галактионов принял решение о своем будущем в "Локомотиве" - источник

По информации источника, главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов намерен остаться в московском клубе.
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
Галактионов провел телефонный разговор с Борисом Ротенбергом и Юрием Нагорных, во время которого обозначил свою позицию относительно дальнейшей работы в "Локомотиве".

По информации источника, 42-летний специалист заявил руководителям клуба, что хочет продолжить работу с командой. При этом отмечается, что сейчас тренер находится в непростом моральном состоянии.

Галактионов возглавляет "Локомотив" с ноября 2022 года. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до конца 2028-го.

Старт нынешнего чемпионата складывается для железнодорожников неудачно. После девяти туров "Локомотив" занимает 14-е место в таблице РПЛ.

Источник: "Чемпионат"

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