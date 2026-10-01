Тюкавин дал совет Захаряну на фоне проблем в Испании: я бы согласился вернуться в "Динамо"

"Там тоже есть ребята, которые заслуживают места в составе. Это вопрос тренерского штаба, а также усилий Арсена. Желаю ему всего хорошего: обойтись без травм, продолжать прогрессировать и доказывать тренеру, что он достоин места в составе", — заявил Тюкавин.
При этом форвард подчеркнул, что решение о возможном возвращении в Россию должен принимать сам Захарян. Однако на его месте Тюкавин предпочел бы вариант, который позволит регулярно выходить на поле.
"Если бы я долгое время не играл и меня позвал родной клуб обратно, то, наверное, я бы согласился вернуться ради того, чтоб поиграть в футбол", — добавил нападающий.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Захарян принял участие в трех матчах "Реал Сосьедад", проведя на поле в общей сложности 14 минут.
Источник: "Советский спорт"