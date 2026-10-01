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Тюкавин дал совет Захаряну на фоне проблем в Испании: я бы согласился вернуться в "Динамо"

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин признался, что на месте Арсена Захаряна рассмотрел бы возвращение в московский клуб ради регулярной игровой практики.
Фото: Александр Мысякин, Sport24
Тюкавин высказался о положении Захаряна в "Реал Сосьедад". По его мнению, после завершения периода травм полузащитнику необходимо доказывать тренерскому штабу, что он заслуживает больше игрового времени.

"Там тоже есть ребята, которые заслуживают места в составе. Это вопрос тренерского штаба, а также усилий Арсена. Желаю ему всего хорошего: обойтись без травм, продолжать прогрессировать и доказывать тренеру, что он достоин места в составе", — заявил Тюкавин.

При этом форвард подчеркнул, что решение о возможном возвращении в Россию должен принимать сам Захарян. Однако на его месте Тюкавин предпочел бы вариант, который позволит регулярно выходить на поле.

"Если бы я долгое время не играл и меня позвал родной клуб обратно, то, наверное, я бы согласился вернуться ради того, чтоб поиграть в футбол", — добавил нападающий.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Захарян принял участие в трех матчах "Реал Сосьедад", проведя на поле в общей сложности 14 минут.

Источник: "Советский спорт"

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