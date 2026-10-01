Газизов удивился уровню сборной России после победы над Ираном: мне все понравилось

"Против Ирана сборная России провела качественный матч, мне все понравилось. Я был приятно удивлен уровнем нашей команды на фоне участника прошлого чемпионата мира", — заявил Газизов.
Функционер также считает, что в этой встрече тренерский штаб сумел собрать сильнейшее на данный момент сочетание футболистов.
"Думаю, против иранцев мы увидели самый сильный и оптимальный состав нашей команды", — добавил Газизов.
Следующий матч сборная России проведет 3 октября против Намибии в Екатеринбурге. 6 октября команда сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде.
Источник: "Спорт-Экспресс"