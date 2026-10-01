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Газизов удивился уровню сборной России после победы над Ираном: мне все понравилось

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высоко оценил игру сборной России в победном матче с Ираном и назвал ее состав оптимальным.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Газизов признался, что выступление национальной команды стало для него приятным сюрпризом. 29 сентября россияне обыграли Иран со счетом 2:0 в товарищеской встрече.

"Против Ирана сборная России провела качественный матч, мне все понравилось. Я был приятно удивлен уровнем нашей команды на фоне участника прошлого чемпионата мира", — заявил Газизов.

Функционер также считает, что в этой встрече тренерский штаб сумел собрать сильнейшее на данный момент сочетание футболистов.

"Думаю, против иранцев мы увидели самый сильный и оптимальный состав нашей команды", — добавил Газизов.

Следующий матч сборная России проведет 3 октября против Намибии в Екатеринбурге. 6 октября команда сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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