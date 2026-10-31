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Сафонов получил оценку за матч "ПСЖ" с "Гавром"

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов получил оценку 7,3 от аналитического портала WhoScored за выступление против "Гавра" в девятом туре чемпионата Франции.
Фото: Getty Images
Парижане одержали крупную выездную победу со счётом 5:1. По оценкам WhoScored, россиянин занял пятое место среди футболистов своей команды.

Максимальные десять баллов получил защитник Ашраф Хакими, записавший на свой счёт три гола и две результативные передачи.

Победа позволила "ПСЖ" довести количество очков до 20 и сохранить лидерство в Лиге 1 после девяти туров.

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