Парижане одержали крупную выездную победу со счётом 5:1. По оценкам WhoScored, россиянин занял пятое место среди футболистов своей команды.
Максимальные десять баллов получил защитник Ашраф Хакими, записавший на свой счёт три гола и две результативные передачи.
Победа позволила "ПСЖ" довести количество очков до 20 и сохранить лидерство в Лиге 1 после девяти туров.
Сафонов получил оценку за матч "ПСЖ" с "Гавром"
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов получил оценку 7,3 от аналитического портала WhoScored за выступление против "Гавра" в девятом туре чемпионата Франции.
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