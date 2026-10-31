Легионер "Зенита" высоко оценил талант молодого игрока

- В моменте с его голом видел траекторию полёта мяча, даже пронеслась мысль подправить его, задеть ногой, но подпрыгнул, потому что понимал, как важно, чтобы он испытал эти чувства от забитого дебютного мяча, - цитирует Аугусто официальный сайт "Зенита".
Нападающий также высоко оценил футбольные качества Кондакова и поблагодарил его за результативную передачу.
Напомним, "Зенит" обыграл "Балтику" со счётом 3:2 в пятом туре группового этапа Кубка России. Аугусто оформил дубль, а ещё один мяч забил Кондаков.