Легионер "Зенита" высоко оценил талант молодого игрока

Фото: ФК "Зенит"

- В моменте с его голом видел траекторию полёта мяча, даже пронеслась мысль подправить его, задеть ногой, но подпрыгнул, потому что понимал, как важно, чтобы он испытал эти чувства от забитого дебютного мяча, - цитирует Аугусто официальный сайт " Зенита ".

Бразильский футболист признался, что мог изменить направление полёта мяча, однако сознательно отказался от этого, чтобы молодой полузащитник смог записать на свой счёт дебютный гол за петербургскую команду.Нападающий также высоко оценил футбольные качества Кондакова и поблагодарил его за результативную передачу.Напомним, "Зенит" обыграл "Балтику" со счётом 3:2 в пятом туре группового этапа Кубка России. Аугусто оформил дубль, а ещё один мяч забил Кондаков.