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Легионер "Зенита" высоко оценил талант молодого игрока

Нападающий "Зенита" Фелипе Аугусто рассказал, почему не стал касаться мяча в эпизоде с голом Даниила Кондакова в ворота "Балтики".
Фото: ФК "Зенит"
Бразильский футболист признался, что мог изменить направление полёта мяча, однако сознательно отказался от этого, чтобы молодой полузащитник смог записать на свой счёт дебютный гол за петербургскую команду.

- В моменте с его голом видел траекторию полёта мяча, даже пронеслась мысль подправить его, задеть ногой, но подпрыгнул, потому что понимал, как важно, чтобы он испытал эти чувства от забитого дебютного мяча, - цитирует Аугусто официальный сайт "Зенита".

Нападающий также высоко оценил футбольные качества Кондакова и поблагодарил его за результативную передачу.

Напомним, "Зенит" обыграл "Балтику" со счётом 3:2 в пятом туре группового этапа Кубка России. Аугусто оформил дубль, а ещё один мяч забил Кондаков.

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