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Головин недоволен статистикой в "Монако": мне нужно играть лучше

Полузащитник "Монако" Александр Головин признался, что рассчитывает улучшить свои показатели результативности в нынешнем сезоне, несмотря на хорошее физическое состояние.
Фото: Getty Images
По словам 30-летнего хавбека, сейчас он способен регулярно проводить на поле полные матчи и надеется избежать проблем со здоровьем.

- Думаю, это один из лучших сезонов для меня с точки зрения физической формы с момента прихода в клуб, потому что я смог усердно поработать летом, и предсезонная подготовка прошла хорошо. Надеюсь, проведу сезон без каких-либо физических проблем.

На данный момент я не совсем доволен своей статистикой. Думаю, мне нужно играть лучше. Цифры важны, и я знаю, что мне нужно забивать больше голов и отдавать больше голевых передач, - приводит слова Головина пресс-служба "Монако".

В текущем сезоне хавбек провёл за "Монако" 11 встреч во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

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