Головин недоволен статистикой в "Монако": мне нужно играть лучше

- Думаю, это один из лучших сезонов для меня с точки зрения физической формы с момента прихода в клуб, потому что я смог усердно поработать летом, и предсезонная подготовка прошла хорошо. Надеюсь, проведу сезон без каких-либо физических проблем.
На данный момент я не совсем доволен своей статистикой. Думаю, мне нужно играть лучше. Цифры важны, и я знаю, что мне нужно забивать больше голов и отдавать больше голевых передач, - приводит слова Головина пресс-служба "Монако".
В текущем сезоне хавбек провёл за "Монако" 11 встреч во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.