Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Рубин
15:15
ФакелНе начат
Динамо
17:30
АхматНе начат
Родина
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
14:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
16:00
СКА-ХабаровскНе начат
Волга Ул
16:00
ТекстильщикНе начат

Шавло оценил конкуренцию Максименко и Помазуна в "Спартаке"

Бывший футболист "Спартака" Сергей Шавло оценил конкуренцию между Александром Максименко и Ильёй Помазуном за место в воротах московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению экс-игрока красно-белых, наличие двух претендентов на попадание в основной состав идёт клубу на пользу.

- Помазун составляет Максименко конкуренцию, и это хорошо.

Александр выручал где-то команду, где-то мог лучше сыграть. Илья достойно действует. Но, можно быть, во встречах, где у соперника выходит не самый оптимальный состав, - приводит слова Шавло "СЭ".

В нынешнем сезоне Максименко четырежды сохранил ворота "Спартака" сухими. Всего он провёл 12 матчей, в которых пропустил девять голов.

Помазун преимущественно получает игровую практику в Кубке России. На данный момент в активе голкипера семь встреч и шесть пропущенных мячей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится