Шавло оценил конкуренцию Максименко и Помазуна в "Спартаке"

- Помазун составляет Максименко конкуренцию, и это хорошо.
Александр выручал где-то команду, где-то мог лучше сыграть. Илья достойно действует. Но, можно быть, во встречах, где у соперника выходит не самый оптимальный состав, - приводит слова Шавло "СЭ".
В нынешнем сезоне Максименко четырежды сохранил ворота "Спартака" сухими. Всего он провёл 12 матчей, в которых пропустил девять голов.
Помазун преимущественно получает игровую практику в Кубке России. На данный момент в активе голкипера семь встреч и шесть пропущенных мячей.