Батраков вошёл в топ-10 лучших ассистентов чемпионата Турции

Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков оказался в десятке самых результативных ассистентов турецкой Суперлиги сезона-2026/2027.

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За восемь матчей чемпионата 21-летний россиянин трижды помог партнёрам отличиться.



Первое место в списке занимает форвард "Трабзонспора" Эрнест Мучи. На счету футболиста пять голевых передач после восьми проведённых игр.



Если учитывать все соревнования, Батраков набрал шесть очков по системе "гол плюс пас". В 11 встречах хавбек трижды поражал ворота соперников и столько же раз выступал в роли ассистента.