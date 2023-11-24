"Головин может решить исход матча в одиночку — этим качеством обладают только топ-игроки. И в сборной, и в "Монако" Саша чувствует себя лидером, ведет за собой команду. Он значительно прибавил в последние годы. Прямо сейчас Головин с отрывом лучший российский футболист", — приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Головин стал футболистом "Монако" в июле 2018 года. За из чемпионата Франции россиянин сыграл 187 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. В текущем сезоне полузащитник провел 11 игр за "монегасков", отметившись 5 голами и 2 результативными пасами. "Монако" после 12 туров Лиги 1 находится на третьей строчке с 24 очками. Следующим соперником для команды станет "ПСЖ". Матч начнется 24 ноября в 23:00.
Александр Мостовой: Головин с отрывом лучший российский футболист
Бывший игрок испанской "Сельты" Александр Мостовой рассказал, кого он считает лучшим российским футболистом.
Фото: ФК "Монако"