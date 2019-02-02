Бавария (Германия)

Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 Айнтрахт Ф 19 31
5 РБ Лейпциг 18 31
6 Хоффенхайм 19 28
...
18 Нюрнберг 19 11
полная таблица
Предстоящие
Байер02.02.19Бавария
Бавария09.02.19Шальке 04
Сыгранные
Бавария4 - 127.01.19Штутгарт
Хоффенхайм1 - 318.01.19Бавария

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"Бавария" одержала победу над "Штутгартом"

"Бавария" одержала победу над "Штутгартом" (4:1) в рамках 19-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

19 тур

"Бавария" – "Штутгарт" 4:1

Гол: Алькантара, 5, Гентнер, 56 (авто.), Горецка, 71, Левандовски, 85 - Донис, 26

"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Зюле, Хуммельс, Алькантара, Мартинес (Гнабри, 46), Горецка, Коман (Дэвис, 86), Мюллер (Родригес, 75), Левандовски

"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Кабак, Кемпф, Гентнер, Эшвайн (Соса, 90), Аскасибар, Цубер (Дидави, 88), Донис (Томми, 74), Гонсалес

Предупреждения: Алаба, 3, Гентнер, 66
Теги: Бавария Штутгарт Бундеслига
Сегодня, 19:44
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