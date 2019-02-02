Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Бавария (Германия)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Бавария
|19
|42
|3
|Боруссия М
|19
|39
|4
|Айнтрахт Ф
|19
|31
|5
|РБ Лейпциг
|18
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|...
|18
|Нюрнберг
|19
|11
|Предстоящие
|Байер
|02.02.19
|Бавария
|Бавария
|09.02.19
|Шальке 04
|Сыгранные
|Бавария
|4 - 127.01.19
|Штутгарт
|Хоффенхайм
|1 - 318.01.19
|Бавария
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"Бавария" одержала победу над "Штутгартом"
"Бавария" одержала победу над "Штутгартом" (4:1) в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
19 тур
"Бавария" – "Штутгарт" 4:1
Гол: Алькантара, 5, Гентнер, 56 (авто.), Горецка, 71, Левандовски, 85 - Донис, 26
"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Зюле, Хуммельс, Алькантара, Мартинес (Гнабри, 46), Горецка, Коман (Дэвис, 86), Мюллер (Родригес, 75), Левандовски
"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Кабак, Кемпф, Гентнер, Эшвайн (Соса, 90), Аскасибар, Цубер (Дидави, 88), Донис (Томми, 74), Гонсалес
Предупреждения: Алаба, 3, Гентнер, 66
Чемпионат Германии
19 тур
"Бавария" – "Штутгарт" 4:1
Гол: Алькантара, 5, Гентнер, 56 (авто.), Горецка, 71, Левандовски, 85 - Донис, 26
"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Зюле, Хуммельс, Алькантара, Мартинес (Гнабри, 46), Горецка, Коман (Дэвис, 86), Мюллер (Родригес, 75), Левандовски
"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Кабак, Кемпф, Гентнер, Эшвайн (Соса, 90), Аскасибар, Цубер (Дидави, 88), Донис (Томми, 74), Гонсалес
Предупреждения: Алаба, 3, Гентнер, 66
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