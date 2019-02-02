Леон Горецка: в "Баварии" ты всегда находишься под давлением

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура чемпионата Германии со "Штутгартом" (4:1)."Мы хорошо начали встречу, как уже много раз до этого в текущем сезоне. Но затем мы немного сбавили обороты и заслуженно пропустили. Позитивный момент заключается в том, что мы в итоге победили с крупным счётом. В первом круге такой матч мог вполне закончиться вничью. Когда мы ведём к перерыву 3:0, то игра потом развивается в совершенно другом ключе. В "Баварии" ты всегда находишься под давлением, так как нужно побеждать в каждом матче", - цитирует Горецки пресс-служба "Баварии".