Бавария (Германия)

Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 РБ Лейпциг 19 34
5 Айнтрахт Ф 19 31
6 Хоффенхайм 19 28
...
18 Нюрнберг 19 11
полная таблица
Предстоящие
Байер02.02.19Бавария
Бавария09.02.19Шальке 04
Сыгранные
Бавария4 - 127.01.19Штутгарт
Хоффенхайм1 - 318.01.19Бавария

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Леон Горецка: в "Баварии" ты всегда находишься под давлением

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура чемпионата Германии со "Штутгартом" (4:1).

"Мы хорошо начали встречу, как уже много раз до этого в текущем сезоне. Но затем мы немного сбавили обороты и заслуженно пропустили. Позитивный момент заключается в том, что мы в итоге победили с крупным счётом. В первом круге такой матч мог вполне закончиться вничью. Когда мы ведём к перерыву 3:0, то игра потом развивается в совершенно другом ключе. В "Баварии" ты всегда находишься под давлением, так как нужно побеждать в каждом матче", - цитирует Горецки пресс-служба "Баварии".

"Чемпионат.сом"
Теги: Горецка Бавария Бундеслига
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