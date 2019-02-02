Леон Горецка: в "Баварии" ты всегда находишься под давлением

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Бавария (Германия)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Бавария
|19
|42
|3
|Боруссия М
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Ф
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|...
|18
|Нюрнберг
|19
|11
|Предстоящие
|Байер
|02.02.19
|Бавария
|Бавария
|09.02.19
|Шальке 04
|Сыгранные
|Бавария
|4 - 127.01.19
|Штутгарт
|Хоффенхайм
|1 - 318.01.19
|Бавария
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Полузащитник "Баварии" Леон Горецка прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура чемпионата Германии со "Штутгартом" (4:1).
"Мы хорошо начали встречу, как уже много раз до этого в текущем сезоне. Но затем мы немного сбавили обороты и заслуженно пропустили. Позитивный момент заключается в том, что мы в итоге победили с крупным счётом. В первом круге такой матч мог вполне закончиться вничью. Когда мы ведём к перерыву 3:0, то игра потом развивается в совершенно другом ключе. В "Баварии" ты всегда находишься под давлением, так как нужно побеждать в каждом матче", - цитирует Горецки пресс-служба "Баварии".
"Чемпионат.сом"
"Мы хорошо начали встречу, как уже много раз до этого в текущем сезоне. Но затем мы немного сбавили обороты и заслуженно пропустили. Позитивный момент заключается в том, что мы в итоге победили с крупным счётом. В первом круге такой матч мог вполне закончиться вничью. Когда мы ведём к перерыву 3:0, то игра потом развивается в совершенно другом ключе. В "Баварии" ты всегда находишься под давлением, так как нужно побеждать в каждом матче", - цитирует Горецки пресс-служба "Баварии".
"Чемпионат.сом"
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