Бавария (Германия)

Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 РБ Лейпциг 19 34
5 Айнтрахт Ф 19 31
6 Хоффенхайм 19 28
...
18 Нюрнберг 19 11
полная таблица
Предстоящие
Байер17:3002.02.19Бавария
Бавария09.02.19Шальке 04
Сыгранные
Бавария4 - 127.01.19Штутгарт
Хоффенхайм1 - 318.01.19Бавария

Новости партнеров

"Бавария" сможет потратить летом на трансферы 250 млн евро

"Бавария" в летнее трансферное окно собирается обновить состав команды.

По информации Bayernstrikes со ссылкой на Sport Bild, в сферу трансферных интересов мюнхенской команды вошли защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес, полузащитник "Байера" Кай Хавец, а также нападающие "РБ Лейпциг" Тимо Вернер и "Челси" Каллум Хадсон-Одои.

В это же время из клуба могут уйти защитник Жером Боатенг или футболист того же амплуа Матс Хуммельс.

Если клубу не удастся договориться о трансфере Эрнандеса, то клуб может переключить внимание на Марио Эрмосо из "Эспаньола".

Вернер рассматривается в качестве дублера, а затем и преемника Роберта Левандовски. Хавец может заменить в составе "Баварии" Хамеса Родригеса, который хочет покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Нико Ковачем.

"Газета.ру"
Теги: Бавария Бундеслига
Сегодня, 21:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.