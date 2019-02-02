"Бавария" сможет потратить летом на трансферы 250 млн евро

"Бавария" в летнее трансферное окно собирается обновить состав команды.По информации Bayernstrikes со ссылкой на Sport Bild, в сферу трансферных интересов мюнхенской команды вошли защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес, полузащитник "Байера" Кай Хавец, а также нападающие "РБ Лейпциг" Тимо Вернер и "Челси" Каллум Хадсон-Одои.В это же время из клуба могут уйти защитник Жером Боатенг или футболист того же амплуа Матс Хуммельс.Если клубу не удастся договориться о трансфере Эрнандеса, то клуб может переключить внимание на Марио Эрмосо из "Эспаньола".Вернер рассматривается в качестве дублера, а затем и преемника Роберта Левандовски. Хавец может заменить в составе "Баварии" Хамеса Родригеса, который хочет покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Нико Ковачем.