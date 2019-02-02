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Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Бавария (Германия)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Бавария
|19
|42
|3
|Боруссия М
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Ф
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|...
|18
|Нюрнберг
|19
|11
|Предстоящие
|Байер
|17:3002.02.19
|Бавария
|Бавария
|09.02.19
|Шальке 04
|Сыгранные
|Бавария
|4 - 127.01.19
|Штутгарт
|Хоффенхайм
|1 - 318.01.19
|Бавария
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"Бавария" сможет потратить летом на трансферы 250 млн евро
"Бавария" в летнее трансферное окно собирается обновить состав команды.
По информации Bayernstrikes со ссылкой на Sport Bild, в сферу трансферных интересов мюнхенской команды вошли защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес, полузащитник "Байера" Кай Хавец, а также нападающие "РБ Лейпциг" Тимо Вернер и "Челси" Каллум Хадсон-Одои.
В это же время из клуба могут уйти защитник Жером Боатенг или футболист того же амплуа Матс Хуммельс.
Если клубу не удастся договориться о трансфере Эрнандеса, то клуб может переключить внимание на Марио Эрмосо из "Эспаньола".
Вернер рассматривается в качестве дублера, а затем и преемника Роберта Левандовски. Хавец может заменить в составе "Баварии" Хамеса Родригеса, который хочет покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Нико Ковачем.
"Газета.ру"
По информации Bayernstrikes со ссылкой на Sport Bild, в сферу трансферных интересов мюнхенской команды вошли защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес, полузащитник "Байера" Кай Хавец, а также нападающие "РБ Лейпциг" Тимо Вернер и "Челси" Каллум Хадсон-Одои.
В это же время из клуба могут уйти защитник Жером Боатенг или футболист того же амплуа Матс Хуммельс.
Если клубу не удастся договориться о трансфере Эрнандеса, то клуб может переключить внимание на Марио Эрмосо из "Эспаньола".
Вернер рассматривается в качестве дублера, а затем и преемника Роберта Левандовски. Хавец может заменить в составе "Баварии" Хамеса Родригеса, который хочет покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Нико Ковачем.
"Газета.ру"
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