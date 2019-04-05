Штефан Эффенберг: футбол обезумел. Скоро клубы будут платить 5 млн евро за водителей автобусов

Экс-игрок "Баварии" Штефан Эффенберг прокомментировал приобретение защитника Люки Эрнандеса у "Атлетико" за 80 миллионов евро."Баварию" этим летом ждет перестройка, и они уже потратили достаточно денег. Но вопросов много. Хасан Салихамиджич все время говорит насчет Павара и Эрнандеса, что подписал двух чемпионов мира. Мне кажется, тот факт, что они стали чемпионами мира в 2018-м с Францией, вообще не имеет значения. Это не значит, что они будут чемпионами мира еще десять лет.В ситуации с трансфером Эрнандеса есть только один победитель, если отталкиваться от суммы трансфера. Это "Атлетико". Такая сумма сейчас кажется чем-то обычным, но у меня аж живот болит.Футбол обезумел. Это одна из причин, по которой болельщики часто не понимают, что происходит. Если все продолжится в том же духе, через пять лет мы будем платить пять миллионов евро за водителя автобуса. Я бы лучше потратил 80 миллионов на игроков, которые находятся в центре игры, или на атакующего, креативного футболиста", – написал Эффенберг в своей колонке.