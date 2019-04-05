Штефан Эффенберг: футбол обезумел. Скоро клубы будут платить 5 млн евро за водителей автобусов

Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|27
|63
|2
|Бавария
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|27
|52
|4
|Айнтрахт Ф
|27
|49
|5
|Боруссия М
|27
|47
|6
|Вердер
|27
|42
|7
|Байер
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|27
|35
|11
|Фортуна
|27
|34
|12
|Фрайбург
|27
|32
|13
|Майнц
|27
|30
|14
|Шальке 04
|27
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|27
|20
|17
|Нюрнберг
|27
|16
|18
|Ганновер 96
|27
|14
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Экс-игрок "Баварии" Штефан Эффенберг прокомментировал приобретение защитника Люки Эрнандеса у "Атлетико" за 80 миллионов евро.
"Баварию" этим летом ждет перестройка, и они уже потратили достаточно денег. Но вопросов много. Хасан Салихамиджич все время говорит насчет Павара и Эрнандеса, что подписал двух чемпионов мира. Мне кажется, тот факт, что они стали чемпионами мира в 2018-м с Францией, вообще не имеет значения. Это не значит, что они будут чемпионами мира еще десять лет.
В ситуации с трансфером Эрнандеса есть только один победитель, если отталкиваться от суммы трансфера. Это "Атлетико". Такая сумма сейчас кажется чем-то обычным, но у меня аж живот болит.
Футбол обезумел. Это одна из причин, по которой болельщики часто не понимают, что происходит. Если все продолжится в том же духе, через пять лет мы будем платить пять миллионов евро за водителя автобуса. Я бы лучше потратил 80 миллионов на игроков, которые находятся в центре игры, или на атакующего, креативного футболиста", – написал Эффенберг в своей колонке.
T - Online
"Баварию" этим летом ждет перестройка, и они уже потратили достаточно денег. Но вопросов много. Хасан Салихамиджич все время говорит насчет Павара и Эрнандеса, что подписал двух чемпионов мира. Мне кажется, тот факт, что они стали чемпионами мира в 2018-м с Францией, вообще не имеет значения. Это не значит, что они будут чемпионами мира еще десять лет.
В ситуации с трансфером Эрнандеса есть только один победитель, если отталкиваться от суммы трансфера. Это "Атлетико". Такая сумма сейчас кажется чем-то обычным, но у меня аж живот болит.
Футбол обезумел. Это одна из причин, по которой болельщики часто не понимают, что происходит. Если все продолжится в том же духе, через пять лет мы будем платить пять миллионов евро за водителя автобуса. Я бы лучше потратил 80 миллионов на игроков, которые находятся в центре игры, или на атакующего, креативного футболиста", – написал Эффенберг в своей колонке.
T - Online
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