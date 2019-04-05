Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Боруссия Д
Бавария
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Вердер
Байер
Вольфсбург
Хоффенхайм
Герта
Фортуна
Фрайбург
Майнц
Шальке 04
Аугсбург
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Боруссия Д 27 63
2 Бавария 27 61
3 РБ Лейпциг 27 52
4 Айнтрахт Ф 27 49
5 Боруссия М 27 47
6 Вердер 27 42
7 Байер 27 42
8 Вольфсбург 27 42
9 Хоффенхайм 27 41
10 Герта 27 35
11 Фортуна 27 34
12 Фрайбург 27 32
13 Майнц 27 30
14 Шальке 04 27 26
15 Аугсбург 27 25
16 Штутгарт 27 20
17 Нюрнберг 27 16
18 Ганновер 96 27 14
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Штефан Эффенберг: футбол обезумел. Скоро клубы будут платить 5 млн евро за водителей автобусов

Экс-игрок "Баварии" Штефан Эффенберг прокомментировал приобретение защитника Люки Эрнандеса у "Атлетико" за 80 миллионов евро.

"Баварию" этим летом ждет перестройка, и они уже потратили достаточно денег. Но вопросов много. Хасан Салихамиджич все время говорит насчет Павара и Эрнандеса, что подписал двух чемпионов мира. Мне кажется, тот факт, что они стали чемпионами мира в 2018-м с Францией, вообще не имеет значения. Это не значит, что они будут чемпионами мира еще десять лет.

В ситуации с трансфером Эрнандеса есть только один победитель, если отталкиваться от суммы трансфера. Это "Атлетико". Такая сумма сейчас кажется чем-то обычным, но у меня аж живот болит.

Футбол обезумел. Это одна из причин, по которой болельщики часто не понимают, что происходит. Если все продолжится в том же духе, через пять лет мы будем платить пять миллионов евро за водителя автобуса. Я бы лучше потратил 80 миллионов на игроков, которые находятся в центре игры, или на атакующего, креативного футболиста", – написал Эффенберг в своей колонке.

T - Online
Теги: Бундеслига Бавария
Сегодня, 16:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(3)
#5  suarez   (Сегодня, 17:09)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Может боссы Баварии такие трансферы совершили, вспомнив, как несколько лет назад за клуб выступали (тоже на флангах защиты) французы Саньоль и Лизазаразю. И тогда Бавария очень мощно выглядела, и Эффенберг конечно это помнит.
А так - да, бабки другие сейчас...
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#4  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 17:05)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
За Карпина что-ли?))


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#3  Primus  Москва (Сегодня, 17:04)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Если захотят Мадуро пригласить, то и пятерки не хватит. Как раз сейчас парень работы лишится smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#2  Barbed   (Сегодня, 17:01)
  • 0
  •  (2)

Жест Эффенберга вам всем, хавроньи laughing
Регистрация: 3.04.2019 [жалоба]
#1  ww  Белгород (Сегодня, 16:35)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да, такие суммы за покупку, а так же огромные зарплаты футболистам-это близко к безумию!


--------------------
не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама