Травма Мануэля Нойера оказалась несерьезной

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер, получивший надрыв икроножной мышцы в последнем матче Бундеслиги, пропустит около двух недель.Также проблемы со здоровьем наблюдаются у Матса Хуммельса. Он пропустит несколько дней из-за ушиба бедра.