Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Хоффенхайм
Вердер
Байер
Вольфсбург
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 29 67
2 Боруссия Д 29 66
3 РБ Лейпциг 29 58
4 Айнтрахт Ф 29 52
5 Боруссия М 29 51
6 Хоффенхайм 29 47
7 Вердер 29 46
8 Байер 29 45
9 Вольфсбург 29 45
10 Фортуна 29 37
11 Герта 29 35
12 Майнц 29 33
13 Фрайбург 29 32
14 Аугсбург 29 28
15 Шальке 04 29 27
16 Штутгарт 29 21
17 Нюрнберг 29 18
18 Ганновер 96 29 14
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Травма Мануэля Нойера оказалась несерьезной

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер, получивший надрыв икроножной мышцы в последнем матче Бундеслиги, пропустит около двух недель.

Также проблемы со здоровьем наблюдаются у Матса Хуммельса. Он пропустит несколько дней из-за ушиба бедра.

Bayern Munich
Теги: Бундеслига Бавария Хуммельс Нойер
Сегодня, 11:46
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