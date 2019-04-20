"Вердер" - единственная команда Бундеслиги, забивавшая в каждом матче текущего сезона

The only team in Europe's top 5 leagues still unbeaten in 2019 ?#werder pic.twitter.com/PsJXcpBIz3 — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) April 15, 2019

"Вердер" в текущем сезоне является единственной командой Германии, которая забивала в каждом матче чемпионата как минимум один гол.Также бременский клуб остается непобедимым в текущем году - с начала 2019 года команда не проиграла ни одной игры.Ближайшие две встречи "Вердер" проведет против "Баварии": в рамках 30-го тура чемпионата Германии и в 1/2 финала Кубка страны.