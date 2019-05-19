Франк Рибери: моим лучшим сезоном в "Баварии" был 2013-й

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери после последнего матча в составе команды вспомнил о проведенном в Мюнхене времени.

Баварцы благодаря разгрому "Франкфурта" (5:1) в седьмой раз подряд стали чемпионами Германии.

"Вся моя семья, мои дети, моя жена, мои родители, родители моей жены и двоюродные братья специально приехали из Франции ради этого момента. Было тяжело, но самое главное, что мы стали чемпионами.

Это мой последний большой момент здесь на "Альянц Арене" вместе с моими товарищами по команде и болельщиками. Ведь я здесь был не два-три года, а 12 лет. Я пережил здесь много замечательных моментов, но моим лучшим сезоном был 2013-й. Тогда нам удалось невероятное", — цитирует француза пресс-служба клуба.

"Газета.ру"
Теги: Рибери Бавария
Сегодня, 08:21
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