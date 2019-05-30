Жером Боатенг: сбегать из "Баварии" не собираюсь, могу и дальше представить себя в клубе

Защитник "Баварии" Жером Боатенг вспомнил о сорвавшемся переходе в "ПСЖ" летом 2018 года и не исключил, что может продолжить карьеру в мюнхенском клубе, несмотря на слухи о возможном уходе.

"В голове я тогда уже покинул "Баварию". В вас что-то надламывается, когда вам дали обещание, а клуб предложил адекватную сумму, но в сделке внезапно отказывают.

Первую половину сезона не могу назвать хорошей. Однако потом я смог перевернуть ход сезона и стал играть хорошо, но все равно оставался на скамейке запасных. Объяснения тренера не давали мне ответа на вопрос: почему вне стартового состава оставляют меня?

Я могу отчетливо представить себя и дальше в "Баварии". Сбегать не собираюсь, ситуации меняются быстро", - цитирует Боатенга Bild.

Sport24.ru
Теги: Боатенг Бавария Бундеслига
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