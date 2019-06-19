Матс Хуммельс вернулся в дортмундскую "Боруссию"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии".

Об этом сообщается на официальном сайте "Боруссии". 30-летний центрбек возвращается в команду, за которую он выступал с 2008 по 2016 годы (сперва на правах аренды, а после на постоянной основе).

19 июня "Бавария" и "Боруссия" договорились о трансфере футболиста, согласившись при этом не оглашать условия сделки. По информации СМИ, "шмели" заплатят за переход Хуммельса 38 млн евро.

Sport24.ru
Теги: Хуммельс Бавария Боруссия Д Бундеслига
Сегодня, 17:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама