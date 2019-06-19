Матс Хуммельс вернулся в дортмундскую "Боруссию"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии".Об этом сообщается на официальном сайте "Боруссии". 30-летний центрбек возвращается в команду, за которую он выступал с 2008 по 2016 годы (сперва на правах аренды, а после на постоянной основе).19 июня "Бавария" и "Боруссия" договорились о трансфере футболиста, согласившись при этом не оглашать условия сделки. По информации СМИ, "шмели" заплатят за переход Хуммельса 38 млн евро.