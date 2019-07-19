Защитник "Монако" Беньямин Хенрихс может вернуться в чемпионат Германии, сообщает Bild.
По информации источника, в услугах 22-летнего немца заинтересован "Шальке".
Отметим, что Хенрихс уже выступал в бундеслиге. До "Монако" он на протяжении нескольких сезонов защищал цвета "Байера".
Контракт Хенрихса с "Монако" рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
sportbox.ru
"Шальке" может усилиться защитником "Монако"
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