"Шальке" может усилиться защитником "Монако"

Защитник "Монако" Беньямин Хенрихс может вернуться в чемпионат Германии, сообщает Bild.

По информации источника, в услугах 22-летнего немца заинтересован "Шальке".

Отметим, что Хенрихс уже выступал в бундеслиге. До "Монако" он на протяжении нескольких сезонов защищал цвета "Байера".

Контракт Хенрихса с "Монако" рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

sportbox.ru



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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Бундеслига Шальке Монако
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