Роберт Левандовски, скорее всего, продлит контракт с "Баварией"

Форвард "Баварии" считает, что вскоре подпишет с мюнхенским клубом новый контракт.

Действующий контракт нападающего истекает в 2021 году. Отметим, что поляк в матче 2-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Шальке-04» (3:0) оформил хет-трик.



«Заключена ли новая сделка? Пока нет, но вероятность нового контракта высока, может быть, 95 процентов», — приводит слова Левандовского Sky Sports.