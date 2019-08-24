» » Роберт Левандовски, скорее всего, продлит контракт с "Баварией"

Роберт Левандовски, скорее всего, продлит контракт с "Баварией"

Форвард "Баварии" считает, что вскоре подпишет с мюнхенским клубом новый контракт.
Действующий контракт нападающего истекает в 2021 году. Отметим, что поляк в матче 2-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Шальке-04» (3:0) оформил хет-трик.

«Заключена ли новая сделка? Пока нет, но вероятность нового контракта высока, может быть, 95 процентов», — приводит слова Левандовского Sky Sports.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Левандовски Бавария Бундеслига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Роберт Левандовски, скорее всего, продлит контракт с "Баварией"
Карло Анчелотти не доволен поведением болельщиков "Фиорентины"
Тимур Гурцкая: Ларссон и Понсе - игроки не уровня "Спартака", они не заиграют в команде 8
Защитник ЦСКА Магнуссон рассказал, как спровоцировать отъезд российских футболистов в Европу 3
Тимур Гурцкая: Каррера видел Федуна 3-4 раза. У него не было такой поддержки, как у Кононова
Тимур Гурцкая: у Федуна очень много минусов. Он не хочет разбираться в ситуациях сам 2
Юрий Семин: в режиме "Краснодара" невозможно победить. Как можно составлять такой календарь? 6
Тимур Гурцкая: найти Тиля "Спартаку" помог Слуцкий. В клубе такого футболиста не знали 5
Сергей Семак: в Уфе, наверное, один из самых плохих стадионов в РПЛ 13
Вандерсон: сделали выводы после поражения в Греции (видео) 1
"Фенербахче" обратился в "Баварию" по поводу аренды Боатенга 1
Лидерство Игнашевича. Анонс 10-го тура ФНЛ 1
Юнес Намли: после провала с "Олимпиакосом" мы сегодня показали бойцовские качества и дух
"Барселона" может арендовать украинского защитника 1
Брайан Идову: Шапи ждет большое будущее при правильном отношении к футболу 1
Уле Гуннар Сульшер: незабитые пенальти - часть футбола. "МЮ" доверяет Рэшфорду и Погба
Сулейманов: "Олимпиакос" это не команда из ряда вон. Нужно продолжать верить 5
Лука Джорджевич: любой команде будет тяжело на выезде против "Краснодара"
Руслан Камболов: после Греции переключились и думали больше о "Локомотиве" (видео)
Гжегож Крыховяк: мы можем действовать лучше, намного лучше (видео)
Владислав Радимов - о проигрыше "Зенита" в Уфе: без поражений не бывает побед 3
Маркус Берг: не стоит сильно обращать внимание на критику. Нужно работать над собой (видео)
Урош Спайич: надеюсь, во вторник против "Олимпиакоса" команда будет другой (видео)
Шамиль Газизов: победить чемпиона страны дома - дорогого стоит 1
Сергей Матвеев: ошибка Сафонова? Делать акцент на этом не стоит
Юрий Семин назвал закономерным результат матча с "Краснодаром" 1
"Реал" сыграл вничью с "Вальядолидом" 1
Результативная ошибка Сафонова и великолепный Сулейманов: оценки по итогам матча «Краснодар» — «Локомотив» 3
Василий Кикнадзе: ждать ли трансферов? Да, есть несколько вариантов
Саломон Обама может продолжить карьеру в "Мериде" из третьего испанского дивизиона
Все новости